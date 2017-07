La Division de Police Maritime et Aéroportuaire procède au sauvetage de deux baigneurs en difficulté

Actualité du thème "La Sécurité "

Communiqué de presse

Un plongeur de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire

Vendredi 21 juillet 2017, dans l’après-midi, la Division de Police Maritime et Aéroportuaire a armé son embarcation « Le Libecciu » avec un équipage formé de deux plongeurs, d’un second d’embarcation et d’un sous-brigadier, afin de porter secours à deux baigneurs en grande difficulté au large du solarium de la promenade Stefano-Casiraghi.

Malgré une mer formée et une signalisation préventive mise en place le matin même en raison de la dangerosité du site, deux touristes de passage se sont mis à l’eau depuis le solarium et ont été dans l’impossibilité de regagner la terre ferme par leurs propres moyens.

Rapidement arrivés sur zone, dans des conditions de mer extrêmement difficiles, deux policiers sauveteurs se sont mis immédiatement à l'eau pour secourir les deux nageurs très éprouvés, dont l’un se trouvait en état de détresse avancée.

Hissés non sans mal à bord de l’embarcation de police, les deux baigneurs ont été conduits au port Hercule pour être immédiatement pris en charge par les Sapeurs-Pompiers de Monaco. L’un d’eux, en état de choc et au stade de la petite hypoxie, a été conduit aux Urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace afin d’y recevoir les soins appropriés.