Crédit photo : © Charly Gallo / Direction de la Communication

La traditionnelle Audience Solennelle de Rentrée des Cours et Tribunaux s'est tenue ce

lundi 2 octobre au Palais de Justice, en présence de S.A.S. le Prince Souverain. Elle a été précédée de la messe du Saint-Esprit, célébrée en la Cathédrale de Monaco, et marque le début de l’année judiciaire 2017/2018 pour les Cours et Tribunaux monégasques.

L'allocution de rentrée a été prononcée par Brigitte Grinda-Gambarini, Premier Président de la Cour d'Appel. A suivi un discours axé sur la protection de l'environnement et le développement durable en Principauté, prononcé par Françoise Dornier, Premier Juge au Tribunal de Première Instance. Puis, Jacques Doremieux, Procureur Général, a formé des vœux de pleine réussite à l'intention de Laurent Anselmi, en sa qualité de Directeur des Services Judiciaires, avant de requérir du Président de la Cour d'Appel l'ouverture de la nouvelle année judiciaire.

Madame Brigitte Grinda-Gambarini a conclu l'Audience en rappelant la nécessité, pour la Justice, de "substituer le dialogue à la défiance et de continuer de partager cette valeur commune (…) : l’Éthique ".

