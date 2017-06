Réunion d’information sur les cybers risques et les mesures législatives prévues

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

Convaincu que le cyberespace monégasque, vecteur de croissance, doit être un espace sûr, pérenne et de confiance, le Gouvernement Princier, via le Département de l’Intérieur et l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), vient d’organiser une réunion d’information destinée aux Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) de la Principauté sur les cybers risques et les mesures législatives prévues.

En présence de Serge Telle, Ministre d’Etat, et de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, cette réunion, menée par l’Amiral Dominique Riban, Directeur de l’AMSN, a notamment permis d’expliquer la législation récemment mise en place, ayant pour objectifs de recenser, d’analyser, d’homologuer et de protéger les Systèmes d’Informations d’Importance Vitale (SIIV) des opérateurs d’importance vitale (OIV).

MM. Philippe Trouchaud (Pwc) et Jean-Christophe Mathieu (Siemens) ont ensuite présenté aux participants, au travers de nombreux exemples, notamment dans le domaine industriel, le danger des cybers attaques auxquels les systèmes non-protégés sont exposés.

En conclusion, Patrice Cellario a déclaré : « Le Gouvernement a lancé un processus ambitieux et de longue haleine pour rehausser le niveau de sécurité du numérique en Principauté ».