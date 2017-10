Serge Telle, Ministre d’Etat, ouvre les 17e Assises de la Sécurité

Actualité du thème "La Sécurité "

Serge Telle, Ministre d’Etat, vient d’ouvrir les Assises de la Sécurité qui se poursuivront au Grimaldi Forum jusqu’au 14 octobre.

« Il est précieux pour la Principauté de vous accueillir cette année encore…parce que Monaco est l’un des Etats les plus sûrs du monde et fera tout pour le rester y compris dans le numérique », a indiqué le Ministre d’Etat. « L’arrivée du numérique est une révolution…et une révolution est toujours synonyme de périls. Il nous faudra donc affronter de nouveaux défis, comme la sécurisation des réseaux, la mise en place de procédures adaptées, le développement de capacité de réaction, la formation de personnels et la constitution d’équipes compétentes, et enfin, la création d’un écosystème pertinent. Notre ambition est de nous inscrire dans un mouvement qui sera déterminant pour notre avenir, en termes de sécurité pour nos résidents, mais aussi d’attractivité ».

Les Assises de la Sécurité accueillent plus de 2.500 participants, 165 partenaires, 170 conférences et ateliers et se veulent l’événement incontournable de la cyber sécurité en France.

Parmi les temps forts de la manifestation le Before, journée de réflexion et de travail avec 200 dirigeants et personnalités du secteur de la cyber sécurité, la remise du Grand Prix des RSSI, organisé en partenariat avec les principales associations professionnelles, dont l’ANSSI et EUROPOL, et enfin l’accueil de la Cyber Task Force, un groupe de travail comprenant des acteurs politiques, civils et militaires de la cyber sécurité, dont l’objectif est de formuler des recommandations.