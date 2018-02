Bilan très positif de la 7ème édition du Forum de la Formation en Alternance et de la 12ème Rencontre des Métiers de la Banque et de la Finance

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

L’Auditorium Rainier III accueillait, ce mercredi 21 février 2018, la 7ème édition du Forum de la Formation en Alternance et la 12ème Rencontre des Métiers de la Banque et de la Finance.

Cette journée organisée par le Service de l’Emploi et la Cellule Emploi-Jeunes, sous l’égide du Département des Affaires Sociales et de la Santé, est destinée aux étudiants de 16 à 26 ans de tous niveaux, leur permettant de rencontrer les spécialistes régionaux de la formation en alternance ainsi que des entreprises de la Principauté partenaires de ce dispositif.

Avec la présence de plus de 630 visiteurs tout au long de la journée, le bilan de cette 7ème édition s’est avéré très positif : « l’objectif de fréquentation du Forum était de 500 jeunes visiteurs, nous sommes bien au-delà de ce chiffre » a indiqué Sophie Vincent, Directeur Adjoint du Travail, qui précise que «cette année, 87 enseignes étaient représentées : 45 entreprises monégasques, 15 banques & sociétés de gestion et 25 écoles de la région, auxquelles s'ajoute le Centre d'Information de l'Education Nationale ».

Ainsi, on peut constater que l’alternance s’ouvre de plus en plus à de nouvelles formations et de nouveaux métiers comme en témoigne la diversité des secteurs d’activités qui ont été représentés. Ce Forum démontre également que de nombreux professionnels monégasques adhèrent et s’investissent activement dans les projets et dispositifs d’insertion mis en place par le Gouvernement Princier.

Comme il est de coutume depuis maintenant 5 ans, la journée s’est conclue avec la remise des 5ème Trophées de l’Apprentissage décernés par le Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, à trois apprentis aux parcours exemplaires, tant au niveau scolaire que professionnel, et à leur entreprise d’accueil :

: Coralie Sategna & la société PASTOR IMMOBILIER et Alizée Sassi & le YACHT-CLUB DE MONACO ; Prix du Jury : Daniela Guerra-Flores et la société MOBEE ;

Le Forum de la Formation en Alternance, renforcé par la remise des trophées de l’apprentissage, est devenu le temps fort d’une action menée en continu tout au long de l’année par le Service de l’Emploi et sa Cellule Emploi-Jeunes, afin de valoriser encore et toujours ce dispositif, de le piloter, de le développer, et de le promouvoir, dans un souci constant de partenariat avec les acteurs économiques.