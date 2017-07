Centre Hospitalier Princesse Grace : Création d’une œuvre éphémère et rétrospective historique de l’hôpital

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

En présence des Conseillers-Ministres de l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, et des Affaires Sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, la visite était initiée par une rétrospective historique de l’hôpital, rythmée par les explications du Directeur Adjoint de l’établissement, Benoite De Sevelinges. Au travers de 31 photographies d’époque qui habillent l’artère animée de la promenade, on découvre un hôpital qui n’a cessé d’évoluer dans le temps, depuis les premiers coups de pelle, en 1898.

Vient ensuite l’œuvre urbaine d’Anthony Alberti qui habille la gaine d’ascenseur qui relie l’avenue Pasteur à l’hôpital. En donnant à cet habillage une dimension artistique, le Gouvernement Princier a souhaité créer un événement fédérateur autour du projet. En collaboration avec l’artiste, une œuvre participative a été conçue, impliquant tous les acteurs liés à la vie actuelle du l’hôpital (personnel, ouvriers, riverains…). Pour ce faire, 585 portraits de toutes les personnes volontaires ont été réalisés pour en faire une œuvre urbaine affichée sur trois côtés visibles de l’ascenseur.

Au travers de ces deux réalisations artistiques, visuelles et fédératrices, le Gouvernement Princier a souhaité donner une respiration positive au cœur du chantier du Nouvel Hôpital et mettre en lumière les acteurs qui le vivent au quotidien.

