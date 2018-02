Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Ce vendredi 23 février s’est tenue au Ministère d’Etat une réunion de travail conduite par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, dans le cadre de l’élaboration d’une convention de coopération en matière de transfusion sanguine entre le Centre Hospitalier Princesse Grace, l’Etablissement Français du Sang (EFS) PACA-CORSE, en présence de François Hebert, Directeur Général délégué de l’EFS, de représentants de l’EFS PACA-CORSE et du CHPG.

Cette Convention a pour objet la mise en application de « l’Accord relatif à la coopération en matière de transfusion sanguine entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République Française » signé le 13 juillet 2017.

Elle est destinée à fixer les conditions de coopération entre les deux établissements et permettra notamment au Centre de Transfusion Sanguine du CHPG de faire appel à l’Etablissement Français du Sang notamment pour la préparation des Produits Sanguins Labiles et leur distribution à Monaco, qui répond à des normes très strictes.

La Principauté maintiendra sa participation à l’effort du don de sang puisque la collecte de sang continuera d’être assurée par le Centre de Transfusion Sanguine du CHPG.

En effet il existe une tradition, une histoire et un attachement très forts de la Principauté au don du sang et le Gouvernement Princier, l’Amicale des Donneurs de sang et la Croix-Rouge Monégasque, Associations présidées par S.A.S. le Prince Souverain, pourront dans ce cadre poursuivre leurs actions dans ce sens.

Les échanges de cette réunion ont été extrêmement constructifs et le projet de Convention devrait prochainement être concrétisé.