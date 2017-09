Didier Gamerdinger en visite à l’IM2S - « La priorité aux patients »

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé s’est rendu le 14 septembre dernier à l’IM2S. Il a été accueilli par Céline Caron, Président délégué du Conseil d’Administration, le Docteur Ballerio, Directeur Médical et Gérard Luccio, Directeur Général.

Au cours de cette visite, le Conseiller-Ministre a pu apprécier le fonctionnement de l’établissement, axé sur la prise en charge global du patient.

Après avoir rencontré les équipes administratives, il s’est rendu vers les services de Soins, de Consultations Immédiates et d’Unité de Chirurgie Ambulatoire, qui accueille plus de 50% des patients bénéficiant d’une intervention chirurgicale au sein de cet établissement.

Il a pu également visiter les locaux médicotechniques, la pharmacie et le bloc opératoire où sont réalisées plus de 3500 interventions par an, ainsi que le plateau des consultations chirurgicales, fraîchement rénové et restructuré pour accueillir les patients dans des conditions optimales.

Au cours d’une réception informelle, Monsieur Gamerdinger a souhaité rencontrer les praticiens et les équipes de soins dont la synergie permet d’assurer un service médical particulièrement apprécié de la patientèle, ainsi que des délégués des personnels et des cadres administratifs.