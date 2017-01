Epidémie de Grippe Saisonnière - Le Département des Affaires Sociales et de la Santé rappelle les recommandations particulières à suivre

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Il est donc recommandé :

d’éviter les contacts rapprochés avec la personne atteinte de grippe, en particulier si vous êtes enceinte, ou âgé de plus de 65 ans, ou porteur d’une maladie chronique ;

de vous laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique ;

de vous couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d’éternuement ;

d’utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et de les jeter ;

si vous avez des signes de grippe (fièvre, toux, courbatures, fatigue…), de contacter votre médecin traitant.

La grippe peut être dangereuse pour les personnes les plus fragiles.

Aussi, les familles et les proches des personnes âgées sont appelés à être particulièrement vigilants concernant leur état de santé et à prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables et les plus isolées.