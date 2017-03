Isabelle Bonnal, marraine des étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers promotion 2016-2019

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dépêche

Les étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Monaco ont choisi, comme il est d’usage, une marraine pour la promotion 2016-2019.

Leur choix s’est porté sur Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. Durant une cérémonie organisée ce jour dans les locaux de l’IFSI, ils ont expliqué, en présence de leur directrice Monique Le Du, les raisons de ce choix à leur nouvelle Marraine.

Pour sa part, Madame Bonnal a accepté ce rôle avec enthousiasme, s’est dite très honorée d’avoir été retenue et a renouvelé toute l’estime qu’elle porte pour le personnel soignant en général, les infirmiers et infirmières en particulier, en rappelant qu’ « on ne devient pas infirmier ou infirmière par hasard, mais par vocation », avant de saluer la qualité de l’équipe pédagogique de l’IFSI et de la formation dispensée dans l’Institut. « Outre le professionnalisme, a-t-elle conclu, l’altruisme, l’exemplarité et le dévouement sont des qualités que l’on attend de vous. Des valeurs qui feront la noblesse de votre engagement ».