Le dépistage à Monaco : pourquoi et comment ?

Par la création, le 5 juillet 2012, du Centre Monégasque de Dépistage, le Gouvernement Princier a confirmé sa volonté de placer Monaco parmis les pays modèles en matière de Santé Publique. Cette initiative s’est inscrite dans la continuité d’une démarche engagée de longue date sur le volet majeur de la Santé Publique que représente la prévention.

Situé au Centre Hospitalier Princesse Grace, le Centre Monégasque de Dépistage accueille, écoute et informe les personnes concernées et, le cas échéant, les oriente dans la recherche de soins appropriés. Placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire et la responsabilité du Docteur Rouison, ce Centre a pour mission d’orchestrer un ensemble d’actions et de campagnes de dépistage et de vaccination.

Dépistage individuel anonyme et gratuit VIH, IST etc…

Il est assuré au travers du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG), dont l’objectif est la recherche du VIH, des hépatites B et C, et des IST (Infections sexuellement Transmissibles). Dès 1988, la création du CDAG a marqué l’implication du Gouvernement Princier dans la lutte contre l’épidémie du SIDA.

Dépistage du cancer colo-rectal et du cancer du sein (50-80 ans)

Le cancer colo-rectal et le cancer du sein sont les cancers les plus fréquents dans nos populations. Leur dépistage permet d’assurer une prise en charge efficace de la maladie. C’est pourquoi des campagnes de dépistage du cancer colo-rectal sont organisées depuis 2006 sous l’impulsion du Gouvernement Princier, donnant des résultats satisfaisants.

Ils ont été fortement améliorés par le nouveau test immunologique OC Sensor .

Le cancer du sein a fait également l’objet de campagnes de dépistage depuis 1994.

Ainsi, après avoir bénéficié de la campagne de dépistage du cancer du sein, de nombreuses femmes (environ 60 %) ont continué à faire pratiquer des contrôles réguliers, de leur propre initiative. A Monaco sur 5 000 femmes pouvant bénéficier du dépistage 40 % ne le faisaient pas.

Le Gouvernement Monégasque a investi en 2013 dans un Centre de Sénologie au Centre Hospitalier Princesse Grace, ce qui a permis de relancer les campagnes de dépistage et d’améliorer encore le pourcentage de femmes se faisant contrôler régulièrement (tous les 2 ans) : on atteint maintenant un taux de suivi d’environ 80 %.

Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est le huitième cancer touchant les femmes en France. Conscient de ce risque, le Gouvernement Princier attache une importance particulière aux actions de prévention. Le lien entre le Papilloma Virus Humain (HPV) et le cancer du col de l’utérus est démontré, ce qui rend la vaccination contre ce virus particulièrement importante. Depuis 2011, cette vaccination est systématiquement proposée aux jeunes filles de 11 à 14 ans.

Le frottis vaginal à partir de 21 ans complète la vaccination . Cette coordination entre la vaccination et le dépistage, qui n’existe pas dans d’autres pays, constitue un progrès très important : les deux actions couplées doivent permettre une éradication du cancer du col de l’utérus par le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses.

Dépistage de l’ostéoporose (55-80 ans)

Des campagnes de dépistage organisé de l’ostéoporose pour les femmes de 55 à 80 ans ont été progressivement mises en place et fonctionnent de manière remarquable depuis septembre 2009.

A Monaco, pratiquement 100 % des femmes concernées en ont bénéficié .

Dépistage de l’Anévrisme de l’Aorte Abdominale

Cette dilatation anormale de l’anévrisme de l’aorte peut entraîner une hémorragie interne sans signe précurseur. Cette campagne a démarré il y a 6 mois pour les personnes de 65 à 80 ans et permettra de traiter les anévrismes en temps utile.

***

Où faire ces dépistages ?

Centre Hospitalier Princesse Grace

Centre Monégasque de Dépistage

Pavillon Louis II

Etage -1

CDAG - Dépistage Anonyme et Gratuit VIH

De préférence sur rendez-vous au 97 98 84 12

Les horaires :

Lundi-Mercredi : 8h-17h

Mardi-Jeudi : 8h-19h

Vendredi : 8h-16h

(Possibilité de changement dans les horaires. Merci de téléphoner au préalable avant votre passage).

Les résultats sont rendus par le médecin rapidement lors d’une consultation.

Centre de Dépistage cancer colo-rectal, cancer du sein, cancer du col de l’utérus, ostéoporose, anévrisme de l’aorte abdominale.

Secrétariat : 97 98 83 02

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 14h30

Merci de téléphoner au préalable avant votre passage.