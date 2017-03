Monaco poursuit son engagement avec la campagne « MARS BLEU » pour la prévention et le dépistage du cancer du côlon

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Cette pathologie, qui est responsable de 18 000 décès par an en France, touche principalement les individus âgés de plus de cinquante ans, cible principale de la campagne de sensibilisation en Principauté et dans les pays voisins. Ce cancer est très fréquent puisqu’il arrive au second rang chez l'homme, après le cancer du poumon, comme chez la femme après le cancer du sein, alors que le cancer du côlon peut être dépisté malgré l’absence de symptômes.

Le Gouvernement Princier et le Centre Hospitalier Princesse Grace poursuivent leur engagement pour sensibiliser la population au dépistage du cancer colorectal au moyen de la campagne « Mars Bleu ». Tout comme « Octobre rose », une période dédiée au dépistage du cancer du sein, ce mois de Mars se teintera de bleu pour une cause voisine.

Copyright - DR

Cette campagne de sensibilisation pour la prévention et le dépistage à pour vocation à inciter les personnes concernées à solliciter une coloscopie, dans le cas d’antécédents familiaux, de transit devenant irrégulier, de douleurs intestinales inédites ou d’apparitions de sang dans les selles (voircontact en bas de page 2).

Une campagne permanente de dépistage, soutenue par le Département des Affaires Sociales et la Santé, a commencé en 2006. Elle concerne toutes les personnes entre 50 et 80 ans. Entre 2006 et 2015, 30.000 personnes ont reçu une convocation, 12.000 personnes ont bénéficié du test « Hemoccult » qui permet la recherche du sang dans les selles, dont 130 tests se sont révélés positifs.

En novembre 2015, un nouveau test immunologique a remplacé le test « Hemoccult » : il est plus facile d'utilisation et plus performant.

Le Laboratoire de Biologie du Centre Hospitalier Princesse Grace a été doté d'un automate spécialement conçu pour interpréter les tests immunologiques (OC SENSOR) que lui font parvenir les personnes l'ayant réalisé. Par retour, le Centre Monégasque de Dépistage leur adresse, ainsi qu'à leur médecin traitant, les résultats de ce test.

Ainsi, 1900 tests ont été interprétés en 2016, dont 56 sont revenus positifs et ont permis une prise en charge précoce et favorable des patients. En cas de test négatif, le dépistage sera renouvelé tous les deux ans.

Le taux de survie de cette pathologie est intimement corrélé à la rapidité de son diagnostic : plus il est pris tôt, moins la thérapie sera invasiveet contraignante, et moins lourds seront les effets secondaires des traitements.

La coloscopie est réalisée en ambulatoire avec une anesthésie générale très légère et permet un diagnostic précis : éventuelle découverte de polypes (dont on peut pratiquer l'ablation), ou d’un cancer.

La coloscopie et le dépistage diminuent fortement la mortalité de ce cancer (25 à 30%) ; les règles hygiéno-diététiques (limitation de la consommation de tabac, d’alcool, de viandes rouges, la pratique d’une activité sportive, etc..) contribuent à la réduction de ce fléau des civilisations occidentales.

L’opération « Mars Bleu » 2017 permet, comme chaque année, de lancer un message fort pour mettre en lumière la lutte contre le cancer du colon qui peut et doit se combattre par le dépistage et la prévention.

***

Pour toute question concernant le dépistage du cancer du colon, veuillez contacter le centre monégasque de dépistage au (+377) 97 98 83 02.

HORAIRES

Lundi : ouverture de 9h à 17h

Mardi : ouverture de 9h à 17h

Mercredi : ouverture de 9h à 17h

Jeudi : ouverture de 9h à 17h

Vendredi : ouverture de 9h à 14h