Opération dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale - Monaco renforce sa politique de santé publique avec le lancement d’une nouvelle campagne de dépistage

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Le Département des Affaires Sociales et de la Santé du Gouvernement Princier lance ce jour une nouvelle campagne de prévention gratuite pour le dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale chez les personnes de 65 à 80 ans. Il poursuit ainsi sa politique d’excellence en matière de Santé publique, après notamment les campagnes de prévention contre le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l’utérus.

L’anévrisme de l’aorte abdominale est fatal dans plus de 80 % des cas s’il n’est pas détecté à partir d’un certain seuil. Cette affection fréquente et potentiellement très grave touche 1 % des femmes et 5 % des hommes de plus de 65 ans, en particulier les fumeurs, anciens fumeurs, hypertendus et les personnes ayant des antécédents familiaux concernant cette pathologie.

L’anévrisme de l’aorte abdominale est une dilatation anormale de ce vaisseau majeur du réseau sanguin. Cette affection, qui ne se signale par aucun signe ou aucune douleur particulière, est facilement repérable par une simple échographie abdominale. Si le diamètre de l’aorte est supérieur à 55 millimètres chez l’homme et à 40 millimètres chez la femme, un traitement chirurgical est recommandé. Il est efficace dans plus de 90 % des cas.

La campagne de dépistage est co-pilotée par le Docteur Daniel Rouison, responsable du Centre Monégasque de Dépistage et les Docteurs Jean-Michel Cucchi, Mathieu Liberatore et Anna Björkman, respectivement responsable, chef de service et praticien hospitalier angiologue, du Département Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Princesse Grace.