- Santé Publique - Poursuite des actions de coopération entre Monaco et la Lettonie

Pr. Franco Borruto accompagné du Premier Ministre de Lettonie Māris Kučinski et du Consul de Monaco à Riga, M. Maris Grudulis Copyright - DR

Poursuivant les actions de coopération de santé publique initiées en 2016 entre le Département des Affaires Sociales et de la Santé et le Ministère de la Santé de Lettonie, le Professeur Franco Borruto, consultant médical auprès du Département, était invité par ses homologues lettons à tenir une conférence à Riga quant aux mesures à prendre vis-à-vis du cancer du col de l’utérus.

Les autorités lettones ont fait part de leur préoccupation au vu de l’augmentation significative du nombre de femmes touchées par le cancer du col de l’utérus : sur 100.000 femmes, 23 cas ont été détectés, soit six fois plus que pour le pays de référence voisin, la Finlande. Ainsi, sur 1 million de femmes que compte la Lettonie, deux par semaine décèdent de cette maladie. A l’occasion de ce déplacement, le Professeur Borruto a rencontré le Chef du Gouvernement de Lettonie, Son Excellence Maris Kuchinskis, ainsi que la Ministre de la Santé, Son Excellence Anda Caksha, afin d’évoquer une stratégie consistant à resserer les liens avec les autorités et les confrères de la faculté de Médecine de l’Université à Riga. Le Cancer du col de l’utérus a fortement augmenté dans les pays Baltes et fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’OMS et des autorités lettones. Le Professeur Borruto a illustré les solutions envisageables et sera prochainement amené à participer activement à des cours de l’Université de Riga.

Le système de prévention de la Principauté reste un modèle pour la Lettonie qui souhaite s’en inspirer : la prévention et le dépistage sont des éléments clés de la politique de santé publique développée depuis de nombreuses années par le Gouvernement Princier.