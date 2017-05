Shooting photo au CHPG par l’artiste monégasque Anthony Alberti alias «Mr One Teas»: une respiration positive au milieu du chantier

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dans le cadre des travaux du Nouvel Hôpital, l’artiste monégasque Anthony Alberti alias «Mr One Teas» initiait, jeudi 11 mai, un shooting photo au Centre Hospitalier Princesse Grace. Une démarche participative initiée par le Gouvernement Princier via la réalisation d’une œuvre urbaine destinée à habiller l’environnement du chantier en conservant l’Humain au cœur du projet.

« Positionner les acteurs de l’hôpital au centre du projet et offrir ainsi une respiration positive et fédératrice autour du chantier» - un leitmotiv qu’Anthony Alberti a su traduire via la création d’une œuvre impliquant les protagonistes liés à la vie quotidienne de l’hôpital (personnel, ouvriers, patients et riverains). À l’instar de sa réalisation sur la façade du Ni-box en avril 2016, unanimement appréciée en ville, l’artiste propose de réaliser des portraits de toutes les personnes volontaires, en vue d’une œuvre urbaine éphémère.

De par sa complexité et son développement sur site, le chantier du Nouvel Hôpital est une réalité contraignante. Outre les efforts d’accompagnement des équipes du CHPG et du Gouvernement Princier pour minimiser l’impact des travaux au sein et autour de l’hôpital, cette initiative artistique est non seulement visuelle mais par-dessus tout fédératrice.