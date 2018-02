Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Signature de la convention CHPG-IM2S : à gauche, le Directeur Général de l'IM2S, M. Gérard Luccio et à droite, M. Patrick Bini, Directeur du CHPG.

Copyright - Direction de la Communication / Charly Gallo

Sous l’égide de M. Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Président du Conseil d’Administration, M. André Garino et le Directeur, M. Patrick Bini, du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), d’une part et le Président Délégué, Mme Céline Caron-Dagioni et le Directeur Général, M. Gérard Luccio de l’Institut Monégasque de Médecine du Sport (IM2S), d’autre part, ont signé ce jour au Ministère d’Etat une convention de coopération entre les deux établissements.



Ce rapprochement entre le CHPG et l’IM2S, qui collaborent déjà ponctuellement, prend en compte la nécessité aujourd’hui de développer au service des patients des partenariats entre les structures de santé de la Principauté, qui interviennent dans des domaines d’activités connexes et sont géographiquement très proches.

Il apparaît nécessaire qu’une relation de coopération dense et positive soit développée afin de dégager des synergies permettant d’accroître les échanges, tant au niveau matériel qu’entre professionnels, dans le respect des statuts propres à chaque Etablissement, afin de préparer positivement l’intégration ultérieure au sein du nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace des activités d'Orthopédie de l’IM2S.

M. Didier Gamerdinger a salué le caractère constructif des échanges entre les médecins et les responsables de ces structures de soins de haut niveau de la Principauté, qui ont permis de donner corps à des partenariats valorisants pour chacun des établissements.