Travail dissimulé : Didier Gamerdinger s'exprime lors d'un petit-déjeuner débat de la Jeune Chambre Economique

Ce vendredi 6 octobre 2017, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, était l'invité d'un petit-déjeuner débat organisé par la Jeune Chambre Economique sur le rôle de l’Etat dans la lutte contre le travail dissimulé. Il y présentait la politique du Gouvernement en la matière : la Principauté est vigilante sur le sujet et se mobilise afin d’obtenir un taux de travail non-déclaré parmi les plus faibles d'Europe.