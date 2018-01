Vœux du Directeur du CHPG à l’ensemble des professionnels de l’Hôpital

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, M. Patrick Bini, Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, avec à ses côtés notamment le Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, M. Didier Gamerdinger, le Président du Conseil d’Administration, M. André Garino, et le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, M. le Docteur Pierre Lavagna, a présenté aujourd’hui ses vœux à l’ensemble des professionnels de l’hôpital.

Crédit photo : © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Devant de nombreuses personnalités présentes pour l’événement, le Directeur de l’Hôpital a dressé un bilan complet de l’activité du CHPG en 2017, année de tous les records, à savoir :

Le nombre d’admissions, en progrès de 5,5 %,

Le nombre d’interventions chirurgicales, augmentant de 6 %,

Le nombre de consultations, évoluant de 3,3 %,

Le nombre d'endoscopies de plus de 6 %,

Les activités de tous les plateaux techniques en progression,

Tous les services de Médecine ainsi que le CRIII connaissant des taux d'occupation frôlant les 100 %*.

M. Bini a également évoqué l’ouverture de nouveaux services dès le 1er semestre 2018, tels qu’une Unité d’hospitalisation de Soins Palliatifs, un nouveau service de Dialyse, de nouveaux locaux pour le Centre de Transfusion Sanguine et un nouveau secteur de consultations programmées en orthopédie*.

Finalement, le Directeur du CHPG a tenu à annoncer, non sans émotion et « avec le sentiment du devoir accompli », son choix de faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2018, après 40 ans de Direction Hospitalière dont 10 à la tête du CHPG. Lors de sa prise de parole, S.A.S. le Prince Souverain a vivement salué le travail de Patrick Bini et l’a notamment remercié de « laisser un établissement hospitalier dont l’activité est en continuelle progression et dont la maîtrise budgétaire s’est traduite par des résultats excédentaires sur la période 2008-2016 ».

*: Chiffres et informations à retrouver en intégralité dans les discours de S.A.S le Prince Souverain et de M.Patrick Bini en pièces-jointes

Discours de S.A.S. le Prince Albert II - Voeux CHPG 2018 (28,68 ko)

Discours de M. Patrick Bini - Voeux CHPG 2018 (45,92 ko)