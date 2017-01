Voeux du Directeur du CHPG à l’ensemble des professionnels de l’Hôpital

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dépêche

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, M. Patrick Bini, Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, avec à ses côtés notamment le Conseiller-Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé M. Stéphane Valeri, le Président du Conseil d’Administration M. André Garino, et le Chef du Cabinet Princier, M. Georges Lisimachio, a présenté aujourd’hui ses vœux à l’ensemble des professionnels de l’hôpital.

Copyright Gaetan Luci - Palais Princier

Devant de nombreuses personnalités qui participaient à l’événement, M. Patrick Bini a dressé un bilan complet de l’année écoulée, en la qualifiant "d’année intense, emplie de satisfactions et d’obstacles", qui se caractérise notamment par :

- Une phase intensive des travaux du Nouvel Hôpital avec le dévoiement de l’Avenue Pasteur et la construction d’un parc de stationnement de 534 places.

- L’inauguration par LL.AA.SS. Le Prince Albert II et La Princesse Charlène, le 6 juillet dernier, de l’extension des locaux de la Crèche.

- L’accession de nombreux Monégasques à des postes de responsabilités, à l’image du Chef de Service de l’Unité de Check Up, du Chef de Service Adjoint du CTS, du cadre supérieur de Santé du pôle enfant et des deux Directeurs des Soins.

- Un résultat budgétaire maîtrisé pour la 9ème année consécutive malgré un léger déficit inférieur à 0.5 % du Budget, compensé par l’attractivité constante de l’établissement et une augmentation de plus de 2% des admissions et de 5% des consultations.

- Un taux de satisfaction des patients élevé au vu des 6084 questionnaires de sorties remplis et des 91,6% de notes supérieures ou égales à 8 sur 10 concernant leur séjour à l’hôpital.

M. Patrick Bini a conclu son intervention en s’adressant à l’ensemble des personnels pour les assurer, qu’en lien avec le Gouvernement Princier, la Direction de l’établissement continuera d’œuvrer pour préserver le modèle social monégasque de l’Hôpital.

S.A.S le Prince Souverain a tenu à exprimer l’attachement qu’Il porte à l'hôpital et aux personnes qui le font vivre en rappelant que "avec plus de 2.700 salariés, le CHPG est l’un des plus importants employeurs de notre pays, au travers de ses nombreuses composantes que sont l’hôpital lui-même, mais également des institutions rattachées tels le Centre Rainier III, le Cap Fleuri et A Qietüdine. C’est dire l’ampleur des missions qui lui sont confiées dans le domaine social et celui des soins. Mon Gouvernement se doit donc d’être à son écoute et de suivre étroitement ses activités."