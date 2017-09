L’A.S. Monaco Basketball fait sa rentrée

Actualité du thème "Le Sport"

copyright - Direction de la Communication / Charly Gallo

Ce lundi 18 septembre 2017, dans la salle Gaston Médecin du Stade Louis II, l’AS Monaco Basket (Roca Team), rencontrait les médias lors de la conférence de presse de pré-saison.

À cette occasion, le Ministre d’État Serge Telle, accompagné de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, avait à ses côtés Sergeï Dyadechko, Président du Club ; Paul Masseron, Vice-Président; Zvezdan Mitrovic, Entraîneur, ainsi que les joueurs de la Roca Team.

Faisant suite au renouvellement de la Convention entre le Gouvernement Princier et l’ASM Basket, le Ministre d’État a réaffirmé le soutien du Gouvernement à la Roca Team. Suite à la prise de parole des différents officiels, les journalistes se sont entretenus individuellement avec les membres du staff et les joueurs de la Roca Team. Retrouvez les objectifs et les nouveautés de la saison dans le dossier de presse ci-joint.

Le reportage et les interviews individuels sont à suivre, dès ce soir à partir de 19 heures, sur Monaco Info, et en replay sur Monaco Channel.