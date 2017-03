L’A.S. Monaco Football Club reçue par le Ministre d’État

Actualité du thème "Le Sport"

Dépêche

Les joueurs et le management de l'A.S. Monaco Football Club étaient aujourd’hui à la Résidence du Ministre d'État à l'occasion d'un déjeuner dans le cadre de la convention de partenariat signée en début de saison entre le Gouvernement Princier et le club de football de la Principauté.

Le Ministre d’Etat Serge Telle a encouragé l’équipe avant le très attendu huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Il a également rappelé que le club représente une part importante de l’identité monégasque et qu’il donne, particulièrement cette saison, un plaisir immense de par ses résultats sportifs exceptionnels.

Vadim Vasilyev, Vice-Président, Directeur Général de l'A.S. Monaco Football Club, au nom du club et de son Président M. Dmitry Rybolovlev, a tenu à remercier le Gouvernement Princier pour son soutien quotidien qui permettra d’atteindre les objectifs les plus hauts. Il a également rappelé que le club a un rôle d’Ambassadeur de la Principauté et la fierté de porter ses couleurs.

M. Vasilyev a conclu en espérant que la Principauté soit encore plus fière de ses joueurs en fin de saison.