L’Ambassade de Monaco en Italie célèbre la Journée internationale du Sport au service du développement et de la paix

Actualité du thème "Le Sport"

Dépêche

Le 6 avril, l’Ambassade de Monaco en Italie a participé à la conférence organisée à Rome par l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) en partenariat avec le Comité olympique italien (CONI), et le Ministère italien des Sports.

Giovanni Malagò, Président du CONI, Nicolà Pietrangeli (Tennis) ;. Giovanni Malagò, Armin Zoeggeler (Champion olympique en luge de course) ; Giovanni Malagò, S.E.M. Robert Fillon, Alessandra Sensini (Championne olympique véliplanchiste), Martine Garcia-Mascarenhas, Carlo Molfetta (Champion olympique de taekwondo) ©DR

A cette occasion tous les orateurs ont brandi un carton blanc en soutien à l’opération virale #WhiteCard 2017 de Peace and Sport pour célébrer la Journée internationale du Sport au service du développement et de la paix et l’engagement de l’Italie pour la mise en œuvre du Programme de développement à l’horizon 2030.

La veille, c’est au siège du CONI, et en présence de son Président, Giovanni Malagò, que le Sport a été mis à l’honneur avec le soutien de sportifs de renom.