Rencontre officielle entre la Roca Team et le Gouvernement

© - Direction de la Communication - Charly Gallo

Aujourd’hui, l’équipe dirigeante et les joueurs de l'A.S. Monaco Basket SA étaient conviés à la Résidence du Ministre d'État dans le cadre de la Convention de partenariat entre le Gouvernement et l’AS Monaco Basket SA en matière de gouvernance et de communication. Celle-ci vise à soutenir le projet sportif du Club, à permettre à l’équipe de véhiculer le message « Monaco » et à l’accompagner dans ses relations avec ses concurrents, ainsi qu’avec les instances dirigeantes du Basket national et international.

Cette rencontre annuelle permet aux deux parties d’échanger sur leurs rôles et leur travail respectifs afin de resserrer encore les liens qui les unissent et de présenter la « Roca Team » au complet aux membres du Gouvernement.

Lors de son allocution, S.E.M. Serge Telle a encouragé l’équipe avant la Leaders Cup (du 16 au 18 février) au cours de laquelle les Monégasques remettront leur titre en jeu.

Il a ensuite félicité les joueurs et le staff et a conclu son discours en soulignant que le Gouvernement ainsi que les Monégasques étaient très fiers de leur équipe qui représente dignement les couleurs de la Principauté sur la scène européenne.

Rappelons également que l’A.S. Monaco Basket est actuellement leader de Pro A et qualifiée pour les 1/8e de finale de la Basket Ball Champions League.