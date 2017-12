Trois questions à Monsieur Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport, pour le site Internet du Gouvernement de Monaco

Actualité du thème "Le Sport"

Dépêche

Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport

- Cette année marque le 10ème anniversaire du Forum International Peace and Sport, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en ces 10 ans ?

C’est à Monaco, il y a 10 ans, que Peace and Sport a été créée et c’est depuis la Principauté que le mouvement de la paix par le sport se structure et se développe avec succès dans le monde, grâce au soutien constant et attentif de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et de Son Gouvernement. Peace and Sport sensibilise les dirigeants politiques et les responsables du monde sportif, à l'utilisation du sport comme outil de promotion de la paix.

Véritable moteur de la célébration du 6 avril comme Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix (IDSDP), Peace and Sport mobilise chaque année des millions de personnes dans le cadre de sa campagne #WhiteCard. En 2017, plus de 43 millions de personnes ont été sensibilisées par cette campagne digitale.

Les Jeux de l'Amitié sont un projet qui nous tient particulièrement à cœur depuis dix ans. Ils se déroulent chaque année dans la région frontalière entre le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique du Congo, dans le but de rassembler des jeunes des trois nations pour promouvoir le dialogue interculturel. Les Jeux sont organisés autour du « Sport Simple Solutions », un concept qui adapte la pratique, l’équipement et les règles d’un sport aux ressources et à l’environnement local. Notre ambition est de dupliquer le modèle des Jeux de l'Amitié dans d’autres pays.

- Quels seront les temps forts de cette 10ème édition ?

Le Forum rassemblera, pendant trois jours, 500 décideurs de haut niveau pour envisager des moyens innovants d’utiliser le sport au profit de la paix. Une plateforme opérationnelle constituée de ministres et d’acteurs de terrain posera les bases d’un plan d’action pour les prochaines années.

Pour célébrer 10 ans d’engagement au service de la paix par le sport, le Gala des 10 ans de Peace and Sport se tiendra le 7 décembre sous le Haut- Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Il marquera l'un des temps forts du Forum avec les témoignages du Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix en 2006, ainsi que de Didier Drogba , footballeur international et Champion de la Paix. Cette année, la Cérémonie des Peace and Sport Awards se tiendra dans le cadre de la soirée de Gala. A cette occasion, onze Awards récompenseront des initiatives majeures de promotion de la paix à travers le sport.

- Quels sont les invités majeurs ?

Parmi les invités de haut niveau, nous aurons l’honneur de recevoir des Chefs d’Etat tels que Leurs Majestés le Roi et la Reine du Tonga, ainsi que des Chefs de gouvernements, des Ministres des Affaires Etrangères et des Ministres des Sports de douze pays : Burkina Faso, Portugal, Sénégal, Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Sierra Leone, Qatar, Chypre, Benin, Irak, Yémen, Tunisie, France, Russie.

Nous aurons également l’honneur de recevoir Irina Bokova, ancienne Directrice générale de l'UNESCO, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, Taleb Rifai, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, Rossella Pagliuchi-Lor, Directrice de la Division des Relations Extérieures du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU.