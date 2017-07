Été 2017 : Le Gouvernement accompagne les commerces ouverts le dimanche

Actualité du thème "Les Entreprises"

Communiqué de presse

Le dispositif d’ouverture des commerces le dimanche, lancé par le Gouvernement en 2006, est renouvelé cet été. Il vise à rendre le pays plus attractif aux yeux des différentes clientèles de l’été, en proposant une offre combinée shopping, bien-être, gastronomie et culture.

Cette année, l’opération se déroulera du dimanche 9 juillet au dimanche 10 septembre et l’ensemble des commerçants de la Principauté est invité à y participer.

À l’instar des années précédentes, les commerçants ont été informés par le Welcome Office des modalités de l’opération, et notamment de la possibilité de solliciter le remboursement d’une partie des charges patronales pour chaque dimanche ouvert à hauteur de 7 dimanches maximum. Le remboursement sera accordé sous réserve d’avoir ouvert au moins 5 dimanches et d’avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’Inspection du Travail.

Ainsi, il est rappelé aux commerçants qu’il est nécessaire de prendre l’attache de l’Inspection du Travail (La Frégate - 2, rue Princesse Antoinette - 98000 Monaco) le plus tôt possible afin de solliciter l’autorisation pour l’obtention d’une dérogation au repos dominical, conformément à l’article 2 de la loi n°822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire. Il conviendra alors de préciser le mode de rémunération envisagé.

Les Services de l’État (la Direction du Tourisme et des Congrès et la Direction de la Communication) se mobilisent en faveur de cette opération et mettent en place un plan de communication visant à mettre en lumière les commerces qui souhaitent y participer. Un site Internet dédié (www.monacosundayexperience.com ) est mis en ligne et recense, dans le détail, l’ensemble des commerces participants ainsi que les restaurants et musées ouverts le dimanche.

Pour figurer sur ce site, les acteurs concernés sont invités à se rapprocher du Welcome Office afin de communiquer leurs dates et horaires d’ouverture.

