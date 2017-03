Marie-Pierre Gramaglia participe au Comité Mondial des Femmes Chefs d’Entreprises

Actualité du thème "Les Entreprises"

Communiqué de presse

Dans le cadre du Comité Mondial des Femmes Chefs d’Entreprises, qui réunit pendant deux jours, en Principauté, près de 300 entrepreneuses venues de plus de 50 pays, Marie-Pierre Gramaglia s’est exprimée dans l’atelier « Environnement et Urbanisme ».

Copyright visuel : © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre a présenté les grandes lignes de l’urbanisation de la Principauté, avec un focus sur le projet de nouvel éco-quartier dans l’anse du portier.

Elle a rappelé la politique de l’Etat en matière de développement durable, notamment la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) qui s’applique à toutes les constructions publiques depuis 2008.

Au cours du débat, Marie-Pierre Gramaglia est également intervenue sur les thèmes portés par des participants venus de Belgique, de Tunisie, de France et d’Italie, en lien avec la gestion des déchets et la place de l’arbre dans la ville. Le Conseiller de Gouvernement-Ministre a souligné les principaux axes de la politique de gestion des déchets, en matière de tri sélectif et de valorisation énergétique, et a rappelé la mise en œuvre en 2011 du Code de l’Arbre à Monaco.