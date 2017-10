COP12 de la CMS - Monaco récompensé pour son soutien en faveures espèces animales marines

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération reçoit le titre de "Champion de la CMS ", pour le soutien continu de la Principauté en faveur des espèces migratrices marines©DENR

En prélude à la 12ème réunion des Etats membres de la Convention sur les espèces migratrices de la faune sauvage (COP12 de la CMS), qui se déroule actuellement à Manille jusqu'au 28 octobre, les Ministres de l’environnement et les représentants des organisations internationales ont abordé les liens entre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la conservation des espèces sauvages. A cette occasion, Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, a rappelé qu’atteindre les objectifs définis dans l’agenda 2030 nécessitait une approche transversale spécifiée au plus haut niveau de l’Etat.

Les conclusions de cette table ronde ont abouti à une déclaration mettant en lumière la contribution cruciale de la biodiversité à la réalisation de tous les ODD.

Au cours de cette journée, le Secrétaire exécutif de la CMS a remis à Mme Rosabrunetto, le titre de "Champion de la CMS ",pour le soutien continu de la Principauté en faveur des espèces migratrices marines.

Lancé en 2014, le Programme des Champions reconnait l’action d’Etats ou d'institutions qui, grâce à leur leadership politique, leurs efforts de plaidoyer, ou leurs contributions financières dessinent des solutions aux problèmes qui affectent les espèces migratrices.