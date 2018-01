Commission de coopération franco-monégasque - Monaco, le 26 janvier 2018 - Communiqué de presse conjoint

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Communiqué de presse

Les deux délégations © Direction de la Communication / Manuel Vitali

La 10ème réunion de la Commission de coopération franco-monégasque s’est tenue en Principauté, le 26 janvier 2018, sous la présidence conjointe de S.E. M. Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de S.E. M. Serge Telle, Ministre d’État de la Principauté.

Cette Commission, dont la précédente session avait eu lieu en mai 2016, a été instituée par le traité du 24 octobre 2002, qui a notamment rappelé que les relations étroites et privilégiées entre la Principauté de Monaco et la République française s’inscrivaient dans une « communauté de destin ».

La délégation monégasque* comprenait tous les membres de Gouvernement - et l’Ambassadeur de Monaco en France. Au sein de la délégation française* figuraient l’Ambassadrice de France à Monaco ainsi que le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes et la Sous-Préfète Nice-Montagne.

Les deux Parties ont échangé sur les perspectives européennes depuis l’ouverture des négociations d’un accord d’association entre la Principauté et l’Union européenne, le 18 mars 2015 à Bruxelles. Elles se sont en particulier concertées sur l’impact de ces négociations sur les traités bilatéraux existants et les points d’intérêt commun.

Parmi les autres points à l’ordre du jour, les Parties ont notamment évoqué des sujets tels que la question des Français de Monaco au regard du logement, du paiement par les Monégasques de la C.S.G. et de la C.R.D.S. pour leurs revenus sur des biens en France, du traitement des infractions routières constatées par des moyens automatisés, mais également des modalités selon lesquelles les entreprises monégasques peuvent candidater aux marchés publics français. Les Parties se sont également félicitées des efforts entrepris conjointement pour l’ouverture de la bretelle d’autoroute de Beausoleil.

Dans un esprit de coopération et de bonne entente, ces échanges constructifs ont également porté sur les questions sanitaires et sociales telles que l’ouverture de la nouvelle Unité de soins palliatifs du CHPG, ou l’éventualité d’accueillir des internes en médecine au sein du CHPG. Les deux délégations ont également évoqué la formation des chômeurs résidant en Principauté et la situation des personnes en chômage technique en Principauté.

Enfin, les deux parties se sont accordées sur l'engagement d'une réflexion stratégique sur le renforcement de notre coopération transfrontalière et l’avenir du bassin de vie franco monégasque.

*: La délégation monégasque était composée de S.E. M. Serge Telle, Ministre d’Etat, Mme Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l’Economie, M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, M. Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur, M. Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France, M. Robert Colle, Secrétaire Général du Gouvernement, M. Arnaud Hamon, Directeur des affaires juridiques, Mme Isabelle Costa, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement , en charge de la Cellule Europe et de M. Alexis Poyet, Secrétaire des Relations Extérieures.

*: La délégation française était composée de M. Maurice Gourdault-Montagne Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du développement international, S.E. Mme Marine De Carne De Trecesson, Ambassadrice de France à Monaco, M. Frédéric Mac Kain, Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes Maritimes, Mme Gwenaëlle Chapuis, Sous-Préfète Nice-Montagne, M. Diego Colas, Directeur adjoint des affaires juridiques du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Mme Nathalie Nikitenko, Déléguée aux relations européennes et internationales du ministère des Solidarités et de la Santé, Mme Mathilde Grammont, Sous-directrice DUE/EM, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Mme Sabine Sciortino, Chargée de mission auprès du Secrétaire Général du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, M. Jean Lohest, Premier Conseiller au sein de l’Ambassade de France à Monaco, Mme Aude Pottier, Conseillère à la Représentation française auprès de l’Union européenne, M. Cyril Vinsonnaud, Adjoint au chef de bureau Politiques et Relations Européennes du ministère des Solidarités et de la Santé, Mme Marie-Claude Dumont, Conseiller médical du DG de l’Agence Régionale de Santé, Mme Mariana Duqué, Rédactrice Affaires communautaires internes, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, M. Philippe Devaud, Rédacteur Monaco, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.