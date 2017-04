Journée Mondiale de la Santé - Publication par l’OMS du rapport de la troisième réunion de l’initiative des Petits pays et de la Déclaration de Monaco

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Communiqué de presse

Le Gouvernement Princier attache une importance particulière aux activités de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont les Nations Unies célèbrent chaque année l’anniversaire, le 7 avril, par une Journée mondiale dédiée à la santé.

La Principauté participe activement aux travaux de l’OMS et figure parmi les 40 premiers bailleurs de fonds de l’Organisation. Elle est particulièrement impliquée dans la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment les pathologies liées à la santé mentale et a fortement soutenu l’inclusion d’une cible dédiée à ces questions dans les Objectifs de Développement Durables (ODD).

Plus généralement, l’action de la Principauté, pour la santé mondiale et la réalisation de l’ODD 3 dédié à la santé, s’articule autour de la lutte contre les maladies transmissibles, du renforcement des capacités des pays pour réduire les risques sanitaires et d’un engagement sans relâche sur les problématiques liant la santé et l’environnement.

Sur cette dernière thématique et dans la droite ligne de l’engagement de S.A.S. le Prince Souverain pour le développement durable, Monaco joue un rôle actif au sein de l’initiative des Petits Pays d’Europe, pour la mise en œuvre du cadre politique Santé 2020 de l’OMS. Ainsi, la Principauté a accueilli, les 11 et 12 octobre 2016, la troisième réunion de haut niveau de cette initiative, en présence de Mme Zsuzsanna Jakab, Directrice du Bureau Régional pour l’Europe de l’OMS.

Cette réunion dont le rapport a été récemment publié par l’OMS, a permis l’adoption, le 12 octobre 2016 de la « Déclaration de Monaco » sur « La santé dans toutes les politiques, la santé dans tous les ODD, appel à l’action sur le changement climatique ».

Cette Déclaration illustre l’engagement de la Principauté pour une santé durable dans un environnement sain en soulignant l’importance de la lutte contre les changements climatiques et ses impacts sur la santé, et les atouts considérables des pays de petite taille pour la mise en œuvre de politiques innovantes.

Lien vers le Rapport de la Troisième Réunion de Haut Niveau

Lien vers la Déclaration de Monaco