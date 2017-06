Journée Nationale de Monaco à Astana EXPO-2017 - Visite du Président du Kazakhstan au Pavillon Monaco

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

S.A.S. le Prince Albert II et le président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev. ©Frédéric Nebinger

Dimanche 25 juin, la Principauté de Monaco a été mise à l’honneur à l’occasion de sa Journée Nationale à l'Exposition Spécialisée "Astana EXPO-2017". S.A.S. le Prince Albert II, accompagné par S.A.S. la Princesse Stéphanie ont fait le déplacement afin d’assister à l’événement.

A cette occasion, S.A.S. le Prince Souverain a accueilli le Président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, et lui a présenté le Pavillon monégasque et ses thèmes. La visite s’est prolongée avec la découverte du Pavillon Kazakh situé au centre de l'EXPO et construit sous forme de sphère, à l'image du monument central de la capitale dont il est devenu le symbole.