Le Gouvernement princier soutient le projet étudiant #BeHappih en faveur des jeunes filles marocaines

Dépêche

Dans le cadre du partenariat entre le Gouvernement Princier et Sciences Po Paris, cinq étudiants ont initié et mis en œuvre un projet de sensibilisation aux problématiques de l’hygiène intime à destination des jeunes filles, au Maroc.

Interview des étudiantes marocaines par des radios locales ©DR

En 2016, le projet « Humanitarian Action for Protection and Preservation of Intimate Hygiene » (HAPPIH) proposé par cinq étudiant du campus "Moyen-Orient Méditerranée" de Sciences Po Paris a remporté le 2ème prix du « Challenge Solidaire ». Ce concours, organisé par la Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement Princier, offre aux lauréats l’opportunité d’obtenir une bourse afin de mener à bien une initiative dans le domaine de l’aide au développement.

Ainsi, du 15 au 17 décembre, les étudiants se sont rendus à Marrakech et ont distribué, à 150 jeunes filles, des kits de serviettes hygiéniques lavables. Cette opération a été l’occasion de sensibiliser les jeunes marocaines aux problématiques de l’hygiène intime, sujet souvent tabou, notamment dans leur cercle familial.

Cette initiative, dont l’objectif principal était d’aborder un sujet encore délicat au Maroc, a atteint ses promesses puisque plusieurs articles du projet #BeHappih sont déjà parus dans les médias locaux et notamment sur le site web www.femmesdumaroc.com . Par ailleurs, les étudiants ont été interviewés par plusieurs des radios locales.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/behappih