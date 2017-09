Monaco à la 6ème session de la Conférence des États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

De gauche à droite : Docteur Jack Michel, Membre scientifique du Comité monégasque antidopage; M. Philippe Orengo, Président du Comité monégasque antidopage; M. Olivier Niggli, Directeur général de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ; S.E. Mme Yvette Lambin Berti, Ambassadeur, Délégué Permanent de Monaco auprès de l’UNESCO - © DR

Conduite par S.E. Mme Yvette Lambin Berti, Ambassadeur, Délégué Permanent de Monaco auprès de l’UNESCO, une Délégation monégasque, composée de M. Philippe Orengo, Président du Comité monégasque antidopage, du Docteur Jack Michel, membre scientifique du Comité monégasque antidopage et de Mme Sybille Projetti, Deuxième Secrétaire, a pris part aux travaux de la 6ème session de la Conférence des États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, qui s’est tenue les 25 et 26 septembre 2017, au Siège de l’Organisation à Paris.

Cette importante Conférence réunit tous les deux ans l’ensemble des États de l’UNESCO et les partenaires clés du mouvement sportif, dont l’Agence mondiale antidopage (AMA), le Comité international Olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) et le Conseil de l’Europe, afin de superviser la mise en œuvre et le suivi de la Convention en conformité avec ses dispositions.

Afin de répondre aux défis croissants liés à la question du dopage dans le sport, l’édition 2017 de la Conférence s’est particulièrement attachée à renforcer la mise en œuvre de la Convention et à consolider le Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport. Devenu en 2006, l’un des dix premiers États partie, Monaco contribue régulièrement au Fonds, depuis sa création, afin de participer au financement de projets notamment dans trois domaines prioritaires : l’éducation, l’aide à la formulation des politiques antidopage et le développement des capacités des États membres.