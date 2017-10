Monaco participe à la 12ème conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Communiqué de presse

Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, accompagnée de M. Raphaël Simonet, Chef de Division à la Direction de l’Environnement et de Mme Céline Van Klaveren-Impagliazzo, Chef de Section au Département des Relations Extérieures et de la Coopération, participeront à la 12ème Conférence des Parties à la Convention sur les espèces migratrices de la faune sauvage (COP12 de la CMS) qui se tiendra, du 23 au 28 octobre 2017, à Manille (Philippines).

La COP12 de la CMS sera la plus grande conférence de l’année sur la faune sauvage, avec plus de 500 délégués attendus issus de plus de 120 pays. Elle sera, par ailleurs, la première COP de la CMS à se tenir en Asie.

Outre les sessions de négociations prévues, le programme de la semaine inclut 50 manifestations parallèles et une table ronde de haut niveau.

Le thème de cette COP « Leur avenir est notre avenir – développement durable pour la faune sauvage et les humains » reflète le lien intrinsèque entre la faune sauvage de la planète, l’environnement et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

La COP12 de la CMS représente une occasion unique de sensibiliser le public sur le rôle déterminant des espèces migratrices, dans la survie de l’être humain. Ainsi, son objectif est de démontrer que la protection des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage doit être considérée comme priorité.

Cette Conférence permettra, notamment de mettre l’accent sur les services vitaux qu’offrent les espèces migratrices – en tant que source de nourriture et de médicaments, comme pollinisateurs, disperseurs de graines et comme moyens de lutte antiparasitaire.

Ce sera également l'occasion de mettre en avant les nombreux efforts individuels et collectifs, en cours, qui contribuent aux efforts internationaux pour la conservation la faune sauvage de la planète.

Pour plus d'informations : http://www.cms.int/fr/cop12-fr