Monaco participe au One Planet Summit

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Dépêche

S.A.S. le Prince Souverain au One Planet Summit ©DR

S.A.S. le Prince Souverain, invité par le Président Emmanuel Macron, a participé au One Planet Summit, organisé à Paris le 12 décembre 2017, accompagné d’une Délégation*.

Cet événement qui a marqué, jour pour jour, les deux ans de l’Accord de Paris, a permis de poursuivre l’effort en rassemblant les acteurs de la finance publique et privée. L’objectif de ce Sommet était de réfléchir aux moyens d’innover, de soutenir et d’accélérer la lutte commune contre le changement climatique.

Afin de répondre à l'urgence écologique pour la planète, le Président de la République française, le Président du Groupe Banque mondiale et le Secrétaire général de l’ONU, ont réuni les leaders internationaux et des citoyens engagés du monde entier.

Plus de cinquante intervenants : ONG, entrepreneurs, investisseurs, membres de gouvernement, acteurs locaux, scientifiques, qui se sont retrouvés autour de quatre tables rondes, avec l’objectif d'identifier et de mettre en œuvre des solutions concrètes mais également de mobiliser la finance publique et privée, y compris dans les pays les plus vulnérables.

C’est dans ce contexte, que S.A.S. le Prince Souverain est intervenu auprès d’Allen Michaël, Antonio Gutteres, Richard Branson, Franck Bainimarama et Pravinol Kumar Jugnautha, sur la thématique, Increasing financing for adaption and resilience . Son allocution a été principalement axée sur les océans, les aires marines protégées, les écosystèmes côtiers, la pêche ainsi que la protection de la Haute mer.

:* S.E. M. Bernard Fautrier, Vice-Président de la Fondation Prince Albert II de Monaco ; S.E.M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France, Frédéric Labarrère, Ministre Conseiller à l'Ambassade de Monaco en France ; Séverine Dusaintpère, Premier Secrétaire à l'Ambassade de Monaco en France et Laetitia Highman, Département des Relations Extérieures et de la Coopération