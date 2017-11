RAMOGE - réunion de la 50ème Commission

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Mercredi 22 novembre 2017 se tiendra la 50ème réunion de la Commission RAMOGE, sous la présidence de la délégation française, représentée par S.E. Mme Marine de Carné de Trécesson, Ambassadrice de France à Monaco.

L'objectif de cette réunion est de réaliser un point d’étape par rapport au programme de travail fixé en décembre 2016, pour les années 2017-2018.

Après avoir célébré les quarante ans de l’Accord, en 2016, en présence des Autorités des trois états signataires (Monaco, Italie et France), le programme de travail, toujours plus ambitieux, prévu pour les deux années, tient compte des enjeux liés à l’état écologique du milieu marin et des pressions qui s’y exercent.

L’ensemble des activités programmées cible les dix objectifs suivants :

Protéger les écosystèmes remarquables,

Renforcer la connaissance sur les conséquences du réchauffement climatique,

Harmoniser les réseaux de surveillance,

Promouvoir les aménagements limitant l’impact du mouillage,

Recommander des mesures réduisant les déchets marins provenant des bassins-versants,

Sensibiliser les usagers de la mer aux comportements responsables,

Organiser des opérations de surveillance de rejets illicites,

Entraîner les équipes antipollution des trois pays de l’Accord à mener ensemble des manœuvres de récupération de pollution,

Promouvoir la coopération RAMOGE au sein du bassin Méditerranéen,

Encourager les différents publics à adopter des comportements respectueux du milieu marin.

L’Accord RAMOGE s’attache à mener des activités scientifiques et opérationnelles afin de contribuer à protéger les habitats et les espèces emblématiques de la zone RAMOGE, , à préserver les zones d’intérêt écologique, à réduire la menace que constituent les déchets marins, à lutter contre les pollutions et à créer des réseaux de surveillance de l’environnement marin au sein de la zone.

Pour rappel, la zone RAMOGE s’étend de La Spezia jusqu’à Marseille.

Enfin, RAMOGE s’appuie sur la coopération entre les 3 Etats parties pour trouver les synergies nécessaires à l’efficacité de ses actions.

Lors de la réunion de la Commission, les représentant des délégations évalueront l’état d’avancement des diverses activités programmées pour 2017-2018. Les trois grands évènements qui ont marqué cette année et qui s’inscrivent dans les missions assignées par la Commission :

En avril 2017, dans le cadre de la Monaco Ocean Week, un colloque sur la gestion raisonnée des mouillages a permis de rassembler les gestionnaires des zones de mouillage en leur proposant les techniques et modes de gestions les plus respectueux.

En septembre, s’est tenu au Musée océanographique de Monaco en association avec l’Accord Pelagos, un colloque réunissant les communes de la région PACA et de la Ligurie afin de les impliquer dans la problématique des déchets marins, et de les inciter à intégrer dans leur gestion des déchets, la notion que tout déchet abandonné dans la nature se retrouve tôt ou tard en mer.

En octobre, un exercice de lutte antipollution a été organisé au large d’Hyères : les navires italiens et monégasques sont venus prêter main forte aux bâtiments français pour faire face à une nappe de pollution fictive, permettant de renforcer la coordination entre les différents moyens humains et matériels.

Rappelons que l’Accord RAMOGE, signé en 1976 et amendé en 2003, est l’instrument dont se sont dotés la France, l’Italie et Monaco pour que les zones côtières de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Principauté de Monaco et de la Région Ligure, constituent une zone pilote de gestion intégrée du littoral, de prévention et de lutte contre les pollutions marines.

