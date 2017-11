UNESCO - La Principauté de Monaco annonce un partenariat stratégique en faveur du patrimoine marin

Actualité du thème "Monaco à l'International"

Communiqué de presse

De gauche à droite : Dr. Fanny Douvere, Coordinatrice Patrimoine marin ; M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Ambassadeur auprès de l’UNESCO et Mme Mechtild Rössler, Directrice du Centre du Patrimoine mondial

Lors de son discours de politique générale, prononcé le 1er novembre 2017 à l’occasion de la 39ème session de la Conférence Générale de l’Unesco, M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a annoncé la signature d’une collaboration avec l’UNESCO pour le renforcement des activités du Programme marin du patrimoine mondial.

La Liste de ce patrimoine mondial compte aujourd’hui 49 sites marins répartis dans 37 pays et reconnus pour le caractère unique de leur biodiversité marine, la singularité de leur écosystème, l’originalité des processus géologiques qu’ils présentent ou la beauté incomparable qu’ils recèlent.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la campagne des explorations de S.A.S. le Prince Albert II - Missions du Yersin. La mission première de cette campagne d’exploration est de mettre en œuvre des programmes de recherche dont les travaux fourniront de nouveaux éléments concrets permettant d’étayer les messages d’alerte, de sensibilisation et d’éducation en faveur de la protection de l’océan. Pendant trois ans, le Yersin, navire écologique transformé en laboratoire de recherches flottant, accueillera à son bord d’éminents scientifiques et chercheurs chargés notamment de l’étude des coraux et des espèces marines lors des 20 étapes que comptera ce tour du monde entre les tropiques. Le Programme marin du patrimoine mondial apportera son soutien et son expertise à la campagne Monaco Explorations à l’occasion de chacune de ses escales dans les sites marins du patrimoine mondial.

D’autre part, l’UNESCO - ayant pour mandat de superviser l’état de conservation de ces lieux précieux afin de garantir leur préservation et leur prospérité pour les générations futures - bénéficiera également des nouvelles informations et données scientifiques que la campagne devrait révéler tout au long de son voyage. En apportant également une meilleure sensibilisation à la protection mondiale de l’océan, les explorations devraient permettre de renforcer les prises de décision et les actions menées par l’UNESCO dans les sites du patrimoine mondial.

L’entretien de M. Tonelli et de S.E. Mme Yvette Lambin-Berti,Ambassadeur auprès de l’UNESCO, avec Mme Mechtild Rössler, Directrice du Centre du Patrimoine mondial, a également permis d’évoquer tous les sujets prioritaires pour la Principauté en matière de patrimoine mondial et de préservation de la biodiversité.