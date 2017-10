12ème campagne archéologique Monaco-Mongolie - Découverte d'un chaudron en bronze de plus de 2000 ans

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

Elisabeth Gramaglia Gondeau, Consul Honoraire de Mongolie à Monaco, entourée de Jérôme Magail, Directeur de la mission archéologique conjointe Monaco - Mongolie, anthropologue et administrateur au Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, et de Jamyian-OmboGantulga, responsables de la mission conjointe Monaco - Mongolie, au centre de recherche et d'exposition de TsatsynEreg ©DR

La 12ème campagne archéologique, menée conjointement, par le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco et l’Académie des Sciences de Mongolie dans les steppes mongoles, a permis de faire des découvertes significatives (pointes de flèches en bronze, céramiques et ossements) dont la pièce la plus remarquable, datant de plus de 2000 ans, est un chaudron en bronze.

Lors de la fouille d'une tombe du site de Tsatsyn Ereg, les archéologues ont découvert un chaudron en bronze contenant une cuillère en bois. D’après les scientifiques, cet objet, datant du IIème siècle avant notre ère, a été inhumé à proximité d'un corps humain, dans une fosse de trois mètres de profondeur avec une série d’autres objets. Il s’agirait vraisemblablement de la sépulture d'un cavalier nomade, de ceux qui ont traversé la Grande muraille de Chine pour semer la terreur chez les sédentaires chinois. La fouille du contenu du chaudron se déroulera avec la plus grande attention, en laboratoire, afin de dégager l'instrument et de tenter de découvrir les traces d'une éventuelle substance.

Financées depuis 2006 par le Gouvernement Princier, les missions conjointes Monaco- Mongolie, placées sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et sous l’égide de l’UNESCO, sont menées chaque été par les équipes de Jamyian-Ombo Gantulga, responsable de l'Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences de Mongolie et Jérôme Magail du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco.

Les 2 équipes coopèrent sur trois sites de la province de l’Arkhangaï : Khunnu de Gol Mod, le monastère bouddhique de Zayan Khüree et la nécropole de l’âge du Bronze de Tsatsyn Ereg sur laquelle un centre de recherche et d’exposition a été construit, il y a deux ans, grâce au soutien du Gouvernement Princier.

Elisabeth Gramaglia Gondeau, Consul honoraire de Mongolie à Monaco, s'est rendue pour la 3ème fois sur le site de Tsatsyn Ereg qui vient d'être inscrit, grâce aux travaux des archéologues, sur la liste indicative du Patrimoine mondial de l’UNESCO.