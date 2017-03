8 mars, Journée internationale des droits des femmes : Monaco s’engage pour les femmes dans le monde

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

La Direction de la Coopération Internationale appuie de nombreux projets pour "parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles", Objectif de Développement Durable n°5 des Nations Unies.

Le projet PAM/FNUAP à Madagascar permet aux femmes enceintes et allaitantes de bénéficier d’un appui nutritionnel ©JMBernard/REALIS/DCI

Droit à l’éducation et autonomisation économique sont au cœur de la vision de la Coopération monégasque qui participe à la mise en œuvre de la politique de coopération du Gouvernement Princier, dans ses pays partenaires. A titre d’exemple, au Burundi, la Principauté de Monaco, en partenariat avec l’UNESCO, assure la scolarisation et la formation professionnelle de 2.000 filles en situation de vulnérabilité. En parallèle, leurs mères, regroupées en associations, bénéficient de cours d’alphabétisation et d’activités leur permettant de générer des revenus pour leur famille.

Au Niger, la Coopération monégasque soutient le microcrédit pour permettre aux femmes vulnérables d’acquérir par exemple un cheptel de moutons, tandis qu’au Nord Mali, avec la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), l’appui de Monaco permet à 1 000 femmes vivant en milieu rural de développer une activité maraîchère.

La Coopération monégasque soutient également les femmes dans le domaine de la santé (ODD n°3), notamment pour améliorer la santé maternelle et infantile dans la région de Kolda au Sénégal. Ainsi, en partenariat avec l’ONG africaine AMREF, dans le cadre du programme « Stand up for African Mothers » visant à former 15 000 sages-femmes en Afrique, la Coopération monégasque appuie un dispositif technologique de formation numérique pour le personnel soignant, qui devrait permettre de réduire les taux de mortalité materno-infantile aujourd’hui très élevés, dans la région.

Une aide est également apportée au Programme Alimentaire Mondial, à Madagascar, en faveur des femmes vivant dans le Sud de l’île, particulièrement touchées par la malnutrition chronique. Grâce au projet, plus de 2.400 femmes enceintes reçoivent chaque année un appui nutritionnel et une supplémentation en fer et en acide folique, qui permet de réduire les retards de croissance et de développement cognitif chez les enfants à naître.

