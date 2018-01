Aides humanitaires d’urgence en faveur des réfugiés Rohingyas au Bangladesh et des victimes de la peste à Madagascar

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

A la fin de l’année 2017, le Gouvernement Princier a débloqué plus de 100.000 euros pour répondre à deux appels d’urgence en faveur des réfugiés Rohingyas au Bangladesh et de la population malgache touchée par une nouvelle épidémie de peste

Kits d’hygiène de l'aide d'urgence du Gouvernement Princier allouée à MDM, dans le cadre de la lutte contre la peste à Madagascar ©MDM

Au Bangladesh, la vitesse et l’ampleur de l’afflux de réfugiés Rohingyas a entraîné une situation d’urgence humanitaire critique en cette fin d’année. Aussi, le Gouvernement Princier a répondu favorablement à l’appel de l’association Action contre la Faim (ACF), l’une des quatre ONG autorisées à intervenir dans le pays, pour soutenir les personnes les plus vulnérables (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes) en leur fournissant des vivres et des soins.

A Madagascar, les fonds alloués par le Gouvernement Princier ont permis de répondre à l’appel d’urgence de Médecins du Monde (MDM) une des seules ONG santé présentes dans le pays. Cette aide s’est notamment traduite par la mise en place de formations du personnel soignant, le renforcement des systèmes de triage des patients et l’amélioration de leur prise en charge. La maladie, majoritairement présente cette année sous sa forme la plus contagieuse (forme pulmonaire), a fait 202 morts en quatre mois.

En 2017, en réponse aux nombreux appels des Nations Unies ou des ONG d’urgence, le Gouvernement Princier a mobilisé plus de 660.000 euros au titre de son aide humanitaire d’urgence.