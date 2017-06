Assemblée mondiale de la Santé - Monaco engagé pour l'éradication de la poliomyélite

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Dans le cadre la 70ème Assemblée mondiale de la Santé (OMS), la Principauté de Monaco a présenté à l'adoption de ladite Assemblée un projet de décision relatif à un plan de transition du programme de lutte antipoliomyélitique de l'OMS.

Engagé depuis plusieurs années au sein de l’Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, le Gouvernement monégasque en est actuellement l'un des premiers bailleurs de fonds per capita. S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur de Monaco, occupe la fonction de co-président du Groupe mondial des partenaires de cette initiative.

L'éradication de la maladie est aujourd'hui possible et devrait intervenir dans les années à venir si tous les partenaires demeurent mobilisés. Dans cette perspective, l’action de l’Initiative mondiale se concentre, selon son mandat, sur les trois pays d’endémie et sur une quinzaine d’Etats prioritaires.

C’est la raison pour laquelle la Principauté a proposé ce projet de décision, coparrainé par plus de cinquante Etats - dont l’ensemble des Etats membres de l'Union européenne.

La décision a été adoptée le 29 mai dernier par consensus.