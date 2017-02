Bilan du Monaco Collectif Humanitaire : 320 enfants pris en charge depuis le début du projet

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Les Membres du Monaco Collectif Humanitaire ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Lundi 6 février, les membres du Monaco Collectif Humanitaire (Gouvernement Princier, Associations, Centres de soins et Croix-Rouge monégasque) se sont retrouvés pour leur réunion annuelle. Le bilan du Collectif est très positif, depuis le démarrage du projet en 2008, 320 enfants provenant essentiellement du continent africain ont pu être opérés, à Monaco, de pathologies essentiellement cardiaques, non prises en charge dans leurs pays d’origine.

En 2016, 48 enfants ont été opérés grâce au Monaco Collectif Humanitaire (MCH). Parmi les membres très actifs de cette chaîne de solidarité, on peut notamment citer les trois centres de soins partenaires (Centre Cardio-Thoracique de Monaco, Centre Hospitalier Princesse Grace et Institut de Médecine et de Chirurgie Sportive), des structures bénévoles responsables de l’accueil des enfants (Rencontres Africaines, Croix-Rouge monégasque, Chaîne de l’Espoir) et l’association Aviation Sans Frontières qui assure le convoyage des enfants.

La Direction de la Coopération Internationale, qui pilote le projet, a remercié les généreux et fidèles donateurs du MCH. Ainsi, Children & Future, l’AMADE Monaco, la Stavros Niarchos Foundation, Caritas Monaco, l’association Pagani Elia et de nombreuses structures associatives ou donateurs individuels ont versé plus de 430.000 euros au Collectif en 2016.

Enfin, le soutien du footballeur Olivier Giroud, Ambassadeur du MCH, a été rappelé pendant la réunion et notamment son implication dans la 2e campagne de crowdfunding qui a permis de sauver deux enfants.

L’année 2017 sera marquée par la pose de la première pierre de la salle de cathétérisme, à Bamako, au Mali. Ce projet du Monaco Collectif Humanitaire permettra de prendre en charge davantage d’enfants souffrant de pathologies cardiaques, qui pourront ainsi être opérés directement dans leur pays.