Coopération de la Principauté de Monaco et du Sénégal pour lutter contre la drépanocytose

Communiqué de presse

Mme Rosabrunetto et S..E. Mme Coll Seck, signent le renouvellement de l’Accord pour appuyer la lutte contre la drépanocytose au Sénégal jusqu’en 2020 ©DR

La lutte contre la drépanocytose constitue un programme phare de la Coopération monégasque. Cette maladie génétique de l’hémoglobine très présente sur le continent africain affecte 10% de la population sénégalaise. Souhaitant prolonger l’Accord conclu en 2014 entre les deux pays, Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, et S.E Mme Awa Marie Coll Seck, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale du Gouvernement du Sénégal, ont signé un avenant pour le renouvellement de l’Accord entre les deux Etats visant à appuyer la politique nationale de lutte contre la drépanocytose au Sénégal jusqu’en 2020. Les efforts déjà fournis ont permis de belles avancées.

Ainsi, le 10 mai, à l’occasion de la Journée Africaine de lutte contre la drépanocytose, Mme Rosabrunetto et M. Ibrahima Wone, Secrétaire Général du Ministère de la Santé, ont inauguré l’Unité de Soins Ambulatoires pour Enfants et Adolescents Drépanocytaires, du Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer de Dakar. Cette unité, réalisée grâce aux efforts conjoints des deux Etats permettra de prendre en charge près de 4 000 patients durant les trois prochaines années.

En parallèle, le "Réseau Drépanocytose Afrique de l'Ouest-Madagascar" mis en place depuis 2013 avec l’appui de la Coopération monégasque, s’est réuni à Dakar pour des ateliers de travail. Regroupant des médecins et des représentants d’associations de patients de six pays (Sénégal, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Madagascar), ce Réseau a pour objectifs d’harmoniser les pratiques dans la lutte contre cette maladie et de mieux la faire connaître. A cette fin, des outils et stratégies d’information, de sensibilisation et de plaidoyer, ainsi qu’un guide de prise en charge des patients drépanocytaires sont en cours d’élaboration.

*La délégation monégasque était composée de :

Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération

Mme Anne Poyard-Vatrican, Adjoint au Directeur de la Coopération Internationale

Mme Laetitia Vecchierini, Responsable des Programmes au Sénégal,

Accompagnées De Maître Guédel Ndiaye, Consul de Monaco au Sénégal