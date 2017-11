Festival Le Temps Presse - 2000 écoliers, collégiens et étudiants membres du Jury

Ce jeudi 9 novembre, et pour la 7ème année consécutive, le festival « Le Temps Presse », soutenu par le Gouvernement Princier, a investi le Théâtre des Variétés à Monaco et le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris à Menton. Les enfants des écoles de Monaco et les étudiants du Campus se sont réunis, chacun de leur côté, afin de participer, comme membres du jury, pour le Prix des Enfants et le Prix des Etudiants.