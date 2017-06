Le Programme de Volontariat International de Monaco (VIM) fête ses 10 ans

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

Lancé en 2007, par la Direction de la Coopération Internationale, le programme VIM a permis à de nombreux jeunes de partir dans un des pays d’intervention de la Coopération monégasque, pour réaliser une mission de solidarité internationale.

Pour les 10 ans du programme VIM, la DCI a réuni, en présence du Conseillerde Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, une grande partie des volontaires ayant effectué une mission depuis 2007, ainsi que certains partenaires phares qui les ont accueillis. .

Témoignages, tables rondes et ateliers de travail se sont succédés, au cours de cette journée, afin de dresser le bilan de ces dix années, de promouvoir le programme et de le faire évoluer.

En conclusion, tous les volontaires sont unanimes pour dire qu’il s’agit d’une expérience de vie enrichissante, tant humainement que professionnellement. Pour certains, c’est une expérience interculturelle et l’occasion de donner du sens à leur parcours professionnel, en se mettant au service des autres. Pour d’autres, c’est un tremplin vers une carrière dans la solidarité internationale.

Pour rappel, le programme VIM a pour objectif de permettre à des jeunes de 21 à 35 ans de partir vivre une expérience professionnelle, d’une à trois années, dans le domaine de la solidarité internationale, en offrant un cadre structuré et sécurisé. Pour les partenaires d’accueil, c’est un gage d’expertise et de transfert de compétences.

A ce jour, 35 volontaires ont été déployés dans 8 pays, principalement en Afrique, en appui d’une ONG internationale ou locale ou d’une Agence des Nations Unies. Les missions confiées sont diverses : coordinateur de projet, chargé des relations partenaires et de recherche de financements, gestion administrative et financière, assistant social, animateur, infirmière, ergothérapeute, etc.