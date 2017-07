Mission de travail des Sapeurs-Pompiers de Monaco au Burkina Faso

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

Dans le cadre du partenariat, initié en 2007, dans le domaine de la protection civile avec le Burkina Faso, les Sapeurs-Pompiers de Monaco et la Direction de la Coopération Internationale se sont rendus à Ouagadougou, du 11 au 13 juillet, pour une mission d’expertise et d’échanges.

Cérémonie officielle de remise de matériel de protection civile à la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du Burkina Faso. ©DCI

Ils ont ainsi pu participer à la première session du cadre de concertation « Protection Civile » mis en place à la suite des Accords signés, en 2016, entre les deux pays. Etaient présents à cette occasion, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du Burkina Faso, l’Institut Supérieur d’Etudes de Protection Civile, la Direction générale de la Protection Civile, le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Ces réunions avaient un double objectif : d’une part, réaliser un point d’étape sur les projets en cours, d’autre part, identifier les orientations futures du partenariat.

Dans ce cadre , le Colonel Tony Varo, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, a remis du matériel à la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du Burkina Faso.

Rappelons que la protection civile est l’un des programmes phares de la Coopération monégasque. Depuis 2007, en complément de nombreux dons en équipements et matériels, plus de 750.000 € ont été alloués pour renforcer les capacités des forces burkinabè en matière de protection civile et de lutte contre les risques de catastrophes.