Partenariat entre les Sapeurs-Pompiers de Monaco et du Burkina Faso

Autour de S.A.S. le Prince Souverain : Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, le Colonel Tony Varo, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, Seydou Diakité, Consul Honoraire de Monaco au Burkina Faso, Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, Siméon Sawadogo, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Colonel Ernest Kisbedo, Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers et le Colonel Abel Zongo, Directeur de l'Institut Supérieur d'Etudes de Protection Civile ©Direction de la Communication/Manuel Vitali