Remise des prix du Festival "Le Temps Presse"

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

Marc Obéron, Producteur du Festival, un collègue du lauréat, le représentant, Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, deux élèves du Collège Charles III et d'autres enfants membres du Jury du Prix des Enfants ©DCI

Partenaire du Festival Le Temps Presse depuis sa première édition, le Gouvernement Princier est plus particulièrement investi dans deux Prix permettant de sensibiliser les jeunes aux grands enjeux mondiaux.

Ainsi, cette année, le Prix des Enfants a permis de rassembler les votes de 3 000 élèves scolarisés à Monaco, en France et dans les pays d’intervention de la Coopération monégasque. C’est le film d’animation « The Present » de Jacob Frey, sur le thème du handicap, qui a suscité l’engouement du jeune public. Le trophée a été remis par Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, en présence de plusieurs membres du jury, dont deux élèves du Collège Charles III.

Le Prix des Etudiants, créé par la Direction de la Coopération Internationale, a quant à lui été décerné au court-métrage « Kapitalistis » de Pablo Munoz-Gomez qui traite, avec humour, des inepties de notre société de consommation. Le jury de ce prix était composé d’étudiants de Sciences Po Paris, campus de Menton (partenaire du Gouvernement Princier) et d’autres établissements de l’enseignement supérieur français.

Enfin, le Prix des Femmes, qui compte dans son jury depuis plusieurs années S.A.S. la Princesse Stéphanie, a été décerné au réalisateur Viktor Miletic pour son film « Bouge pas » sur le harcèlement. La Fondation Prince Albert II a également participé au Festival en tant que membre du jury du Prix des Rivières et des Océans.

Au cours de la cérémonie, les deux co-Présidents 2017, Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix, et Wim Wenders, réalisateur, ont transmis le témoin à l’actrice Emmanuelle Seigner, Présidente de la prochaine édition.

Pour en savoir plus : www.letempspresse.org

* Parmi lesquelles : Emmanuelle Seigner, actrice, Claude Nicollier, astronaute, Audrey Pulvar, journaliste et présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme (ex fondation Nicolas Hulot), Bianca Li, artiste, Gérard Feldzer, chroniqueur France Info et ancien directeur de campagne de Nicolas Hulot, Christophe Sommet, Directeur délégué d’Ushuaïa TV, Ryad Sallem, athlète, quintuple participant aux Jeux Paralympiques, Laurence Fisher, championne du monde de karaté et fondatrice de l’association Fight for Dignity, Vanessa Boslak, vice-championne du monde de saut à la perche en salle.