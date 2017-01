Remise des prix du Festival « Le Temps Presse » sur les Objectifs de Développement Durable

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Fabian Ribezzo, lauréat, Sachel et Louis, représentants du jury des Enfants avec leur instituteur Saïd Alioui (Ecole Saint-Charles), Candice Manuello, Direction de la Coopération Internationale, et Marc Oberon, créateur du Festival. ©facebook.com/declictmsp2015

La cérémonie de remise des prix du festival de courts-métrages "Le Temps Presse", soutenu par la Coopération monégasque depuis sa première édition, s'est déroulée le 9 janvier à l’Hôtel de Ville de Paris. Co-présidée par Muhammad Yunus, inventeur du microcrédit et Prix Nobel de la paix ainsi que par le réalisateur Wim Wenders, cette 6e édition a récompensé six courts-métrages réalisés autour des Objectifs pour le Développement Durable fixés par les Nations Unies.

Parmi les prix soutenus par le Gouvernement Princier, le Prix des Enfants a rassemblé les votes de plus d’un millier d’élèves âgés de 8 à 14 ans, scolarisés à Monaco et dans les établissements partenaires de la Coopération monégasque, à Madagascar, au Burundi, au Sénégal, en Tunisie et au Mali. C’est le film d’animation « The Change » de Fabian Ribezzo, sur la solidarité d’une tribu africaine face aux changements climatiques, qui a suscité l’engouement du jeune public.

Les étudiants de Sciences Po Paris - Campus Moyen-Orient Méditerranée à Menton ont quant à eux remis leur Prix au court-métrage « Out of the Village » de Jonathan Stein, qui traite des effets de l’épidémie Ebola sur les rapports humains.

Enfin, le Prix des Femmes, dont la présidente du Jury est S.A.S. la Princesse Stéphanie, a été décerné au réalisateur Daniel Montanarini pour son film « The Arrival » sur le choix des femmes à devenir mères.

Pour en savoir plus : http://www.letempspresse.org/