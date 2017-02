Visite à Monaco du Haut-Commissaire aux Réfugiés ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, a effectué une visite de travail à Monaco le mercredi 15 février 2017. Il était accompagné de

M. Ralf Gruenert, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour Monaco et la France.

Il s’agit de la première visite officielle d’un Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés en Principauté.

M. Grandi a été reçu en Audience par S.A.S. le Prince Souverain, en présence de

Mme Anne-Marie Boisbouvier, Conseiller au Cabinet Princier et de S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant permanent de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

Un déjeuner de travail a également été organisé par le Ministre d'Etat, de même qu’une rencontre avec M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.

La Principauté coopère avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) depuis 1956 et a toujours affirmé sa solidarité vis-à-vis des personnes fuyant la guerre ou la persécution. Dans un contexte international particulièrement difficile, avec des déplacements sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, ces rencontres ont été l’occasion d’évoquer l’urgence de la crise migratoire, en particulier en Méditerranée, mais également de réitérer le soutien de longue date de la Principauté au HCR. Le dispositif mis en place par le Gouvernement pour l’accueil de réfugiés en provenance du Moyen-Orient a également été au centre des discussions : la Principauté entend assumer sa part de responsabilité à l’échelle mondiale.

A l'issue de cette journée, afin d’illustrer l’engagement de Monaco dans le cadre de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2016, le Gouvernement monégasque a signé deux accords de partenariat avec le HCR prévoyant une contribution totale de 670 000€ sur 3 ans pour des projets en faveur des réfugiés au Maroc et en Tunisie (voir fiche ci-jointe).

En 2016, la Principauté était le 5ème pays donateur au HCR per capita.