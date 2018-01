Visite de travail de Gilles Tonelli au Burkina Faso

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Dépêche

Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur ©DR

Dans le cadre de la visite d’Amitié de S.A.S. le Prince Souverain Albert II au Burkina Faso, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a co-présidé jeudi 11 janvier, à Ouagadougou, une réunion interministérielle aux côtés de son homologue S.E. M. Alpha Barry, Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération et des burkinabè de l’extérieur.

Cette réunion fait suite à la signature en 2012 de l’Accord-Cadre de coopération entre les deux Etats qui prévoit un dialogue ministériel régulier. Elle a notamment permis d’établir un bilan des actions menées ces trois dernières années et de déterminer les prochaines orientations de la coopération monégasque au Burkina Faso.

A cette occasion, Gilles Tonelli a rappelé les domaines d’intervention dans ce pays, en droite ligne avec les priorités du Burkina Faso : l’éducation, l’appui aux enfants vulnérables, la santé, la sécurité alimentaire, et la protection civile en partenariat avec le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco.

Le Conseiller de Gouvernement a également, au cours de cette visite, signé cinq accords de coopération, qui permettront d'aider les enfants en situation de rues, de lutter contre la malnutrition en appuyant de petites exploitations agricoles, de renforcer la préscolarisation, d’appuyer la formation professionnelle en soutien aux autorités burkinabè et de développer la recherche en faveur de l’amélioration des politiques de développement au Sahel.

Depuis 2004, plus de 60 projets de coopération au développement ont été soutenus par le Gouvernement Princier pour un montant de 5,5 millions d’euros.

*Gilles Tonelli a signé des accords avec le Samusocial international et burkinabè, l’ONG Planète Enfant et Développement, la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI), l’ONG GRET et les Autorités burkinabè.